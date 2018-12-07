بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنظم ندوة حول المعايير الدولية في السجون الليبية

ايوان ليبيا – وكالات :

تحت عنوان “تطبيق مبادئ سيادة القانون في السجون: تقوية الشرطة القضائية”، عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة يومي 5 و 6 ديسمبر الجاري.

وبحسب الموقع الرسمية للبعثة، شملت الندوة التي حضرها 18 شخصاً من كبار القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة القضائية من جميع مناطق ليبيا، اقتراح حلول لتحسين أوضاع السجون الليبية وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وركزت المناقشات أيضاً، على تسريع عملية فحص وتدقيق ملفات المحتجزين ونقل السيطرة الكاملة على السجون إلى الشرطة القضائية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال العدالة الجنائية.

وقد دعت توصيات الندوة إلى تعزيز دعم بناء القدرات لدى السلطة القضائية بما يسمح لها بالسيطرة الكاملة والفعالة على جميع السجون، وتعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في مجال العدالة الجنائية لضمان الإفراج عن أي محتجزين يتم احتجازهم في انتهاك للقانون.

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