شاهد رد فعل أردوغان على كلمات شارون بأن القدس عاصمة إسرائيل| فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة فيديو قديم للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، وهو يستمع من رئيس وزراء الدولة العبرية بأن القدس عاصمة لإسرائيل، ورد فعله على ذلك.

وقال شارون " نحن سعداء جدا باستضافة أردوغان.. أهلا بك في القدس عاصمة الأمة اليهودية".

ورد الرئيس التركي "من دواعي سرورنا أن نكون مع الشعب اليهودي منذ القرن الخامس عشر وحتى يومنا تحالف أسلافنا لتحقيق السلام وسنظل متحالفين لتحقيق السلام.. نحن هنا لأسباب تاريخية وآمل أن تنجح مساعينا".

وعقب اللقاء توجه أردوغان لزيارة قبر مؤسس إسرائيل، ومتحف الهولوكوست.

كما عرض الفيديو صفحات من الاتفاقية التى جرى التوقيع عليها بين إسرائيل وتركيا، فى عام 2016، والتي تضمنت كلمة "أنقرة" فى مقابل "القدس"، وهو ما وصفه الفيديو باعتراف تركيا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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