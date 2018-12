ترامب يسعى لتعيين «حسناء الخارجية» سفيرة لدى الأمم المتحدة

ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى يعتزم تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نوريت سفيرة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة.

وكانت شبكة فوكس نيوز، التي عملت فيها نوريت مذيعة من قبل، واحدة من وسائل الإعلام التي أذاعت هذا الخبر.

يذكر أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة حالياً هي نيكي هيلي التي أعلنت في أكتوبر الماضي أنها ستقدم استقالتها من المنصب مع نهاية 2018.

وعُيّنت نوريت، البالغة من العمر 48 عاما، متحدثة باسم وزارة الخارجية في أبريل 2017، وهو أول منصب حكومي تشغله.

وقالت شبكة فوكس نيوز إن ترامب سيغرد بشأن هذا التعيين الجمعة، في ما قالت شبكة بلومبيرغ إن ثلاثة مصادر أبلغوها بالأمر نفسه.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت بلومبيرغ إن تعيين نوريت في هذا المنصب أمر “غير تقليدي” بالنظر إلى قلة خبرتها في الشؤون الحكومية والسياسة الخارجية قبل توليها منصبها في وزارة الخارجية.

و إلى جانب منصب المتحدثة باسم الخارجية، عينت نوريت في مارس الماضي قائمة بأعمال وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة.

