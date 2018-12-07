النفط يقفز 5% بعد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج

العنوان-فيينا

قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة يوم الجمعة مع اتفاق كبار منتجي الشرق الأوسط في أوبك على خفض الإنتاج لتصريف مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق.

وبحلول الساعة 1355 بتوقيت جرينتش كان خام القياس العالمي برنت مرتفعا 3.26 دولار للبرميل إلى 63.32 دولار. وفي المعاملات المبكرة، انخفض برنت عن 60 دولارا عندما بدا أن مصدري النفط قد لا يتفقون.

وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 2.62 دولار للبرميل إلى 54.11 دولار ثم نزل إلى حوالي 53.90 دولار.

كانت الأسعار انخفضت نحو ثلاثة بالمئة يوم الخميس بعد أن أنهت منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعا في فيينا باتفاق أولي فحسب لمعالجة ضعف الأسعار. وعُقدت محادثات مع المنتجين الآخرين يوم الجمعة.

هوت أسعار النفط 30 بالمئة منذ أكتوبر تشرين الأول في ظل تنامي المعروض وانحسار نمو الطلب العالمي.

لكن إيران أعطت أوبك الضوء الأخضر اليوم لخفض إنتاج النفط نحو 0.8 مليون برميل يوميا من 2019 بعد أن توصلت إلى تسوية مع منافستها السعودية بشأن استثناء محتمل من التخفيضات حسبما قال مصدر في أوبك.

وتسعى أوبك لنيل دعم روسيا غير العضو في المنظمة لخفض المعروض. وعاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى فيينا يوم الجمعة بعد مناقشة الأمر مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال مصدر بوزارة الطاقة الروسية إن موسكو مستعدة للمساهمة في الخفض بنحو 200 ألف برميل يوميا وقالت مصادر إن المنتجين الآخرين غير الأعضاء في أوبك قد يساهمون بمئتي ألف برميل يوميا أخرى ليصل إجمالي الخفض إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

المصدر(وكالات)

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