كارنباور ترأس الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا للمستشارة أنغيلا ميركل

هامبورغ 07 ديسمبر 2018( وال ) – خلفت أنجريت كرامب- كارنباور ميركل كرئيسة للحزب الديمقراطي المسيحي، متفوقة على “فريدريش ميرتس” و”ينس شبان” في عملية ضخ دماء جديدة في الحزب الحاكم والحياة السياسية الألمانية، مع إعلان ميركل إعتزال الحياة السياسية بنهاية مدتها كمستشارة في 2022.

وفي جولة التصويت الأولى على رئاسة الحزب حصلت كارنباور على 450 صوت من 999 صوت بنسبة 45% مقابل 392 صوت لميرتس بنسبة 39,3%، و 157 صوت لشبان بنسبة 15,7%.

وفي الجولة الثانية حصلت كارنباور على 517 صوت بنسبة 51,75 مقابل 482 صوت لميرتس بنسبة 48,25.

وكانت ميركل قد ألقت اليوم الجمعة خطابها الأخير كرئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي خلال انعقاد المؤتمر العام للحزب في هامبورغ، والذي جرت فيه انتخابات قيادة جديدة للحزب اليوم وفازت فيها أنجريت كرامب كارنباو

هذا وكان وزير الداخلية الألماني ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، هورست زيهوفر، قد أثني على ميركل وأعرب عن أسفه لمغادرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مهام منصبها كرئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي، واصفا إياها بأنها “الأفضل”.

ووصف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر المستشارة أنغيلا ميركل في تصريحات لمجلة “دير شبيغل” الألمانية تنشرها في عددها غدا السبت 08 ديسمبر 2018 بقوله “إنها الأفضل… سنفتقدها جميعا للغاية”.

وأكد زيهوفر، الذي يعتزم أيضا التخلي عن رئاسة حزبه مطلع العام المقبل، أنه رغم جميع الخلافات مع ميركل في الماضي يشعر تجاهها بتعاطف شديد.( وال – هامبورغ) س ع

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