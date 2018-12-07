إصابة 17 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق غزة

أصيب 17 فلسطينيا بجروح وأصيب العشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، في مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، على أطراف شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الشعبية المستمرة التي دخلت شهرها التاسع.

وبدأ الفلسطينيون بعد صلاة عصر اليوم التوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

وهذه هي الجمعة رقم 37 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، والتي استشهد فيها أكثر من 220 فلسطينيا، وأصيب 24 ألفا آخرين بجروح وحالات اختناق، بحسب إحصائيات فلسطينية.

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