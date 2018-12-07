مؤتمر فالفيردي – عندما فاز إسبانيول تحت قيادته للمرة الأخيرة على برشلونة.. وبديل سواريز

12 عاما مرت منذ أن هزم إسبانيول على ملعبه غريمه برشلونة في بطولة الدوري.. إرنستو فالفيردي كان مدرب صغير إقليم كتالونيا حينها.

المدرب الباسكي سيخوض دربي كتالونيا مرة جديدة، كمدرب لبرشلونة هذه المرة بالطبع، والمواجهة تحمل له الكثير من الذكريات والمشاعر.

فالفيردي تحدّث في المؤتمر الصحفي عن المواجهة التي تقام غدا السبت في ملعب أر.سي.دي.تي: “إنه دربي متكافئ، فلا تفصلنا مسافة كبيرة على جدول الترتيب، ولكنها مباراة تُلعَب دوما بكثير من الروح التي تغلب على العقل. إسبانيول فريق مميز، صحيح أنه خسر مباراته الأخيرة على ملعبه أمام جيرونا، ولكنه حقق 5 اتنصارات متتالية قبلها”.

فالفيردي أشاد بـ روبي مدرب إسبانيول الذي أحدث ثورة في طريقة لعب الفريق بعد الأسلوب الدفاعي الذي انتهجه كيكي سانشيز فلوريس سابقا: “روبي مدرب يعمل دائما على الاستحواذ على الكرة، والبناء من الخلف، والضغط المتقدم، الأمر يتوقف على اللاعبين، و(سيرجي) داردير، و(إستيبان) جرانيرو، و(مارك) روكا يساعدونه كثيرا على تطبيق طريقة 4-3-3، والتعاقد مع بورخا إجليسياس كان مفيدا للغاية لهم”.

جيرارد بيكيه واحد من أكثر اللاعبين الذين صنعوا مناوشات في مباراة الدربي بالسنوات الماضية، وفالفيردي يأمل أن تسيطر كرة القدم على الأجواء: “بيكيه يؤدي بشكل مميز جدا هذا الموسم، لا يجب أن نفكر في أي شيء قبل حدوثه، نأمل أن تكون الأجواء جيدة على الرغم من الندية بين الفريقين، نحاول دائما تبسيط الأمور، ولكن في أرض الملعب ليس لدينا أي أصدقاء، الفريقان سيسعيان للفوز، وبعد نهاية المباراة، بغض النظر عن النتيجة، فسنتصافح”.

هل يفرض إسبانيول رقابة صارمة على ليونيل ميسي قائد برشلونة؟

فالفيردي يجيب: “حتى الآن لم أر روبي يفرض رقابة فردية على أي لاعب”.

مدرب برشلونة أعطى التحديثات بشأن إصابة مهاجمه لويس سواريز الذي لن يلحق حتما باللقاء، كما تحدّث عن خياراته البديلة: “سواريز يخضع للعلاج هذه الأيام، نعتقد أنه سيعود غدا، سنكون حذرين ونتعامل مع أي مشاكل تظهر. لدينا منير (الحدادي) كخيار قائم لتعويضه، لاعب يجيد اللعب كمهاجم، والخيار الآخر هو استعمال ميسي في هذا المركز. ميسي لا يتمركز في الأمام دائما، ولذا أرتورو (فيدال) يكون مفيدا دائما في دخول المراكز الهجومية”.

كما أشاد فالفيردي بـ ريكي بويج، موهبة لاماسيا الشابة، إلا أنه لمّح لعدم الاعتماد عليه سريعا في الفريق الأول: “لا أعلم ما الدور الذي ينتظر ريكي بويج، عليه أن يعلم أن الموسم لا يزال طويلا. على أي حال، من الجيد تواجد لاعبين شبان يلعبون جيدا ويمتعون الجماهير”.

إسبانيول الذي انتقل إلى ملعبه الحالي أر.سي.دي.تي عام 2009، لم يسبق له أن تذوق طعم الانتصار عليه في مواجهة برشلونة بالدوري.

الفوز الأخير إجمالا داخل الأرض لـ إسبانيول على برشلونة يعود ليناير 2007 بنتيجة 3-1، مباراة كان فالفيردي مدربا خلالها لـ إسبانيول: “هذا يخبرك أن الفوز على برشلونة صعب للغاية في الفترة الماضية، أذكر أن (خافيير) سافيولا سجّل في هذه المرة، لا أذكرها جيدا. مرت السنوات، ويجب على روبي أن يستعملها كحافز للاعبيه. الفوز بدربي يحمل قيمة كبيرة، أما الفوز بالدربي لأول مرة على ملعبك الجديد فيحمل قيمة أكبر بكثير”.

برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الملاحق إشبيلية.

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