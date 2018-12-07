الظاهرة رونالدو: أنا مختلف عن كريستيانو.. لدينا طريقتين متناقضتين في التدرب

يعتقد الظاهرة رونالدو نازاريو دي ليما، أن شخصيته كلاعب كرة قدم تختلف كثيرا عن كريستيانو رونالدو، بالرغم من التشابه في الاسمين.

أسطورة كرة القدم البرازيلية تحدّث إلى صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، وأبرز الاختلاف الذي يميّز رونالدو نجم يوفنتوس عنه: “نحن مختلفان في المركز وطريقة اللعب، فعلى الرغم من أن كريستيانو يلعب الآن في العمق أكثر، إلا أنه لديه طريقة أخرى في تسجيل الأهداف، على الرغم من أن الرغبة عينها. نتشارك الرغبة عينها في تسجيل الأهداف”.

مضيفا: “ليس من الصدفة أن كريستيانو يحافظ على مستواه في عمر الـ33، هناك عدد قليل من اللاعبين يهتمون بجسدهم بتلك الطريقة، مع رغبة شديدة في التطور”.

وواصل: “لدينا طريقتين متناقضتين تماما في التدرب، أنا تدربت لأنه توجب علي ذلك، بينما هو يتدرب لأنه يحب ذلك”.

ورفض المالك الحالي لنادي بلد الوليد، المقارنة مع الهداف التاريخي لريال مدريد: “هناك 9 سنوات تفصل مسيرتينا، لا أريد أن أقول أن سنواتي كانت أكثر صعوبة، ولكننا واجهنا ظروفا مختلفة مع أندية مختلفة”.

واختتم مشددا على أحقية لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية: “الكرة الذهبية جائزة مرتبطة بنتائج كأس العالم، ومودريتش رفقة كرواتيا قدّم مستوى أفضل من كريستيانو رفقة البرتغال”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا