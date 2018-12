انتخب حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الألماني المحافظ، الجمعة، أنغريت كرامب كارينباور المقربة من المستشارة انغيلا ميركل رئيسة له بعد 18 عاما من تولي ميركل رئاسته.

وفازت كارينباور (56 عاما) بأكثر من 51% من الأصوات في مؤتمر الحزب في مواجهة فريدريك ميرز خصم ميركل الذي أراد تغيير سياسة الحزب باتجاه اكثر نحو اليمين.

وكانت كرامب كارينباور، وفي خطاب تحفيزي أمام المؤتمرين في قاعة المعارض في هامبورغ، قد بدت واثقة، ودعت الحزبيين إلى مزيد من الشجاعة والثقة بالنفس لمهام المستقبل، وحثّت الجميع على أن يدفع الحزب لفرض حالة قوية متسقة، وخلق مسؤوليات للصالح العام ولاستخدام الأفكار للتطوير في مجالات الرقمنة والتعليم والبنية التحتية والاقتصاد والقضايا الاجتماعية، وعلى ألا يكون الحزب كمتجر للعموم.

وطالبت بالحفاظ على القيم الخاصة بالحزب، وأن يبقى آخر حزب شعبي كبير في أوروبا، “لأن العالم يحتاج إلى حزب مسيحي ديمقراطي قوي”. وأضافت:

“يجب التطلع إلى التركيز على مصالحنا المشتركة”، وأبرزت أنها تعلّمت ما تعنيه القيادة خلال تجربتها الحزبية وكرئيسة وزراء لولاية زارلاند، وأن “الأمر بتعلق بالقوة الداخلية أكثر من التركيز على الحجم الخارجي”.

ويختار المندوبون رئيساً للحزب لمدة عامين، من المحتمل أن يكون المستشار الألماني، أو المستشارة، بعد ميركل. ويمثل المندوبون الجمعيات الحزبية في المقاطعات والمناطق، وهي غير متساوية من ناحية التمثيل العددي، لكن يكون عادة ثلثهم من النساء، وتستمر ولايتهم لمدة عامين، يشاركون فيها في جميع المؤتمرات الحزبية التي تعقد خلال هذه الفترة.

The post كارينبوير رئيسة لحزب «الإتحاد المسيحي الديموقراطي» خلفاً لميركل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا