نواب أمريكيون يستمعون إلى شهادة جيمس كومي

يدلي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، جيمس كومي، الخصم اللدود لدونالد ترامب، بإفادته الجمعة، في جلسة مغلقة في الكونجرس الأمريكي، بناء على رغبة الجمهوريين في استجوابه حول تحقيقات أجريت خلال انتخابات 2016 الرئاسية.

وبدأت الجلسة أمام لجنتين بمجلس النواب، في الساعة العاشرة على أن تستمر حتى الساعة 16.15، (21.15 بتوقيت جرينتش).

وتأتي على خلفية استمرار تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في شبهة تواطؤ بين موسكو وفريق ترامب خلال انتخابات 2016.

ويتم الاستماع إلى كومي في جلسة مغلقة على أن ينشر نصها الحرفي بعد 24 ساعة من انتهائها، وذلك بناءً على طلب كومي الذي يخشى تسريب "معلومات انتقائية" من جانب نواب جمهوريين.

وأوضح نائب جمهوري، أنها قد تتواصل الأسبوع المقبل إذا لم تشمل كل النقاط، مذكرا بأن كومي تجنب "مرارا الرد على أسئلة هي في صلب تحقيقنا" بناء على توصية من أحد محاميه.

وأضاف النائب داريل عيسى، أن هذا المحامي الذي أرسلته وزارة العدل التي يتبع لها آلاف بي آي "أمر مرارا بأن لا يرد" كومي على هذه الأسئلة.

من جهتهم، يرى الديمقراطيون، أن جلسات الاستماع هذه "مضيعة للوقت".

وقال النائب الديمقراطي جيري نادلر، إن "هذا التحقيق (البرلماني) لا يهدف سوى لتشويه التحقيق الفعلي الذي يجريه مولر".

وسيهيمن الديمقراطيون على مجلس النواب، اعتبارا من الثالث من يناير المقبل، وتعهدوا الجمعة، أن يضعوا حدا لهذا التحقيق ما إن يتولوا زمام الأمور.

وأقال ترامب كومي، في مايو 2017، وبات مذاك أحد خصوم الرئيس الأمريكي وأنصاره.

وينتقد نواب جمهوريون بشدة كيفية إدارته للشرطة الفيدرالية التي كان يقودها منذ 2013.

وتعرض كومي، أيضا لانتقاد الديمقراطيين حين فتح، قبل أقل من أسبوعين من انتخابات نوفمبر 2016 الرئاسية، تحقيقا حول استخدام هيلاري كلينتون بريدا إلكترونيا شخصيا لرسائلها حين كانت وزيرة للخارجية.

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