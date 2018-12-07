دول تدعو رعاياها في فرنسا إلى توخي الحذر عشية احتجاجات السبت

دعت دول أجنبية رعاياها في فرنسا اليوم الجمعة، إلى توخي الحذر نظرا لاحتمال اندلاع أعمال عنف خلال احتجاجات مقررة غدا السبت، خاصة في باريس، وطلبت منهم البقاء بعيدا.

وأصدرت السفارة الأمريكية تحذيرا يوضح بالتفصيل المكان المتوقع للاحتجاجات في باريس السبت.

وأفاد بيان السفارة "قد تتحول التظاهرات لأعمال عنف تؤدي إلى أضرار في الممتلكات"، مشيرا إلى أن "رد الشرطة قد يكون عبر استخدام خراطيم المياه أو الغاز المسيل للدموع".

وينصح هذا التحذير الأمريكيين بتجنب الحشود ونقل السيارات بعيدا من الأماكن التي من المتوقع أن تشهد مسيرات.

بدورها، حذرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان من تحول احتجاجات السبت لأعمال عنف.

وأضافت "قد يواجه سائقو السيارات الذين يعبرون فرنسا أيضا تأخيرا أو عوائق سببها المتظاهرون في أكشاك رسوم الطرق السريعة".

من جهتها، نصحت بلجيكا، رعاياها بتأجيل أي رحلات إلى باريس إذا كان ذلك ممكنا.

أما إذا كانوا في باريس، فعليهم تجنب المواقع السياحية وترك أي سيارات في مواقف تحت الأرض.

ونصحتهم بـ"عدم التدخل في أي نقاشات، لا تقاوموا الشرطة".

كما نصحت وزارة الخارجية الإسبانية، رعاياها في باريس بمتابعة التغطية الإخبارية والفرار من المواجهات.

في حال وجودهم وسط العنف، يجب عليهم الابتعاد في أسرع وقت بدون التوقف لالتقاط صور.

وطلبت البرتغال، من مواطنيها في باريس عدم الخروج إذا تمكنوا من ذلك.

وحذرت السلطات الهولندية والألمانية والإيطالية والتركية من احتمال وقوع أعمال عنف، خصوصا في باريس، ونصحت رعاياها بالابتعاد عن التظاهرات.

ونهاية هذا الأسبوع، سينتشر نحو ثمانية آلاف من عناصر الشرطة في باريس، أي أكثر بخمسة آلاف من نهاية الأسبوع الماضي.

وبين الدول العربية، دعت وزارة الخارجية الأردنية، الرعايا "المقيمين والزائرين لباريس، في ضوء استمرار التظاهرات التي تشهدها بعض مناطق المدينة، إلى "ضرورة الابتعاد عن مناطق التظاهرات وتوخي الحيطة والحذر أثناء تنقلهم".

كما دعت السعودية والإمارات والبحرين من خلال سفاراتها في باريس رعاياها إلى ضرورة توخي الحذر.

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