وفد كنسي بمونتريال يودع قنصل مصر بعد انتهاء مدة عملها بكندا | صور

قام وفد من الآباء والقساوسة من رعاة عدد من الكنائس القبطية الأرثوذوكسية في مدينة مونتريال بزيارة مقر القنصلية العامة في مونتريال لتوديع السفيرة أمل سلامة، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في مونتريال.

وأشادوا بالمجهودات التي بذلتها لخدمة الجالية المصرية علي مدار الأربع سنوات الماضية – مدة خدمتها في دولة كندا – مثمنين حرصها على المشاركة الشخصية في معظم الفعاليات التي نظمتها الجالية المصرية القبطية في دوائر عمل القنصلية العامة خاصة مونتريال وتورنتو.

كما قام عادل بولس رئيس جمعية ECBN – Egyptian Canadian Business Network (جمعية رجال الأعمال المصرية الكندية) بتقديم درع الجمعية إلى القنصل العام تقديرا لدور القنصلية العامة في دعم أهداف الجمعية ومساندة أعمالها ومشاركتها في الأنشطة التي تنظمها والتي تهدف إلى دعم العلاقات التجارية بين المستثمرين المصريين والكنديين.

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