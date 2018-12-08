مقتل ستة أشخاص جراء تدافع بملهى ليلي في إيطاليا

لقي ستة أشخاص حتفهم في وقت مبكر من اليوم السبت جراء تدافع داخل ملهى ليلي في إيطاليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة" كورييري ديلا سيرا" إن التدافع ربما يكون قد نجم عن الغاز المسيل للدموع الذي تم رشه داخل ملهى لانترنا أزورا (بلو لانترن) بالقرب من مدينة أنكونا على ساحل البحر الادرياتيكي في إيطاليا.

وأفادت الصحيفة نقلا عن سلطات الإنقاذ المحلية بأن 100 شخص آخرين أصيبوا بجروح، بينهم 10 إصابتهم خطيرة.

وذكرت تقارير أن نحو 1000 شخص كانوا داخل الملهى الليلي بمدينة مادونا ديل بيانو لحضور حفل لموسيقى الراب عندما وقع الحادث.

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