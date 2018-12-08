مقتل 3 عمال وحصار 10 بعد انهيار منجم ذهب في السودان

قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية في بيان، إن ثلاثة من عمال المناجم قتلوا وحوصر عشرة آخرون تحت الأرض عندما انهار منجم للذهب كانوا يعملون به في شمال البلاد.

وأضافت الشركة أن ثلاثة آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع مساء أمس الأول الخميس في قبقبة، وهي منطقة رئيسية لتعدين الذهب في ولاية نهر النيل حيث تقوم شركات مرخصة وأفراد بالتنقيب عن المعدن النفيس.

وتعدين الذهب أحد الموارد الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، ويتم أغلبه بوسائل تقليدية وكثيرا ما يكون ذلك دون إجراءات سلامة كافية.

وتقول بيانات سودانية رسمية إن إنتاج البلاد من الذهب في 2017 بلغ حوالي 100 طن.

وقالت الشركة التي تشرف على قطاع التعدين في السودان إن فرق الإنقاذ تتواصل مع العمال المحاصرين الذين كانوا يعملون من تلقاء أنفسهم.

وقال البيان: "هناك عشرة عالقين داخل المنجم حتي كتابة هذا البيان وهم علي قيد الحياة". وأضاف أن فرق إنقاذ تابعة للشركة وولاية نهر النيل تعمل على إنقاذهم.

وذكر أن المصابين الثلاثة بحالة طيبة.

وقال: "تؤكد الشركة علي اهتمامها بجميع العاملين بقطاع التعدين وتوجه كافة المعدنين بمناطق التعدين بالبلاد باتباع إجراءات السلامة حفاظا على سلامتهم وأرواحهم".

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