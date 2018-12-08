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قوة مراقبة سودانية مصرية لحماية الحدود مع ليبيا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد السفير السوداني في روسيا نادر بابكر ، ”  أن الخرطوم والقاهرة تعتزمان إنشاء بعثة مراقبة مشتركة بطول الحدود مع ليبيا لمنع تهريب الأسلحة والبشر عبر ليبيا الذي ضربتها الصراعات”.

وأضاف السفير السوداني ، خلال تصريحات صحفية له ،” أن هدف قوة المراقبة المشتركة لحماية الحدود ومنع تسلل الإرهابيين والتي تحدث بسبب غياب الأمن وغياب الحكومة المركزية المسيطرة على الوضع “.

وأكمل السفير السوداني، ”  أن بلاده تأمل بأن يتمكن الليبيون أنفسهم في وقت قريب جداً بمساعدة الاتفاق الأخير من تسوية هذه الأزمة”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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