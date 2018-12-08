الجوية الأفريقية تخفض أسعار تذاكر اسطنبول

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الأفريقية عمران الزبادي الخميس إن الخطوط تمنح زبائنها عرض تخفيض الأسعار على وجهة طرابلس اسطنبول.

الزبادي أوضح في حديثه لقناة تلفزية أن الأفريقية حددت سعر التذكرة بقيمة 600 دينار ولم توضح فترة انتهاء العرض على الرحلات التركية أو إمكانية تطبيق الفكرة على باقي الوجهات.

وأشار الزيادي أن الخطوط الأفريقية ستعيد رحلاتها اعتباراً من يوم الأحد المقبل إلى تركيا بواقع 6 رحلات أسبوعياً مقسمة على 3 مطارات في مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة بعد فترة توقف بسبب الديون المتراكمة عليها لصالح مطار أتاتورك بقيمة 400 ألف دولار.

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