اعتقال أكثر من 300 شخص في فرنسا

اعتقلت الشرطة الفرنسية، أكثر من 300 شخص في العاصمة باريس، اليوم السبت.

وجاءت هذه الاعتقالات، قبيل ساعات على خروج مظاهرات دعت إليها حركة “السترات الصفراء” المناهضة للحكومة، وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف، حيث نشرت السلطات نحو 89 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم 8 آلاف في باريس، فضلا عن 12 مدرعة لقوات الدرك، لم تستخدم منذ أعمال الشغب التي شهدتها ضواحي باريس في 2005.

ورفعت المستشفيات هي الأخرى درجة يقظة أجهزتها وعناصرها استعدادا لاستقبال عدد كبير من المصابين الذين بلغ عددهم المئات، السبت الماضي.

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