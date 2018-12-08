مقتل 14 شخصا في سطو مسلح على بنك بالبرازيل

برازيليا-العنوان

قالت السلطات في البرازيل إن 14 شخصا بينهم ست رهائن قتلوا يوم الجمعة في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين في عملية سطو مسلح على بنك في بلدة صغيرة بشمال شرق البلاد.

وقال مكتب حاكم ولاية سيرا في بيان إن معظم القتلى سقطوا عندما فتحت الشرطة النار على اللصوص لدى محاولتهم السطو على ماكينات الصرف الآلي في فرعين للبنك بشارع رئيسي في ميلاجريس بالولاية.

وأضاف أن خمسة من أفراد العصابة قتلوا في تبادل لإطلاق النار وأن اثنين آخرين توفيا في المستشفى بعد إصابتهما وأن الشرطة قتلت ثامنا بالرصاص أثناء مطاردة.

وقال البيان إن ستة أشخاص احتجزتهم العصابة رهائن قتلوا أيضا في تبادل إطلاق النار. وأضاف أن الشرطة اعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خمسة من الرهائن القتلى كانوا من عائلة واحدة.

المصدر-وكالات

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