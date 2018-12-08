توقعات بانتخاب أمين عام جديد للحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا اليوم

عقب انتخاب أنجريت كرامب-كارنباور رئيسة جديدة للحزب المسيحي الديموقراطي خلفا لزعيمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الجمعة، يتوقع أن يتم اليوم السبت انتخاب أمين عام جديد للحزب.

وكانت كرامب-كارنباور تشغل منصب الأمين العام للحزب قبل أن تتفوق على منافسها الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس في الانتخابات التي جرت أمس خلال المؤتمر العام للحزب بمدينة هامبورج، لتخلف ميركل في قيادة الحزب.

وكانت كرامب-كارنباور قالت أمس عقب فوزها بالمنصب إنه من الممكن تقديم أمين عام جديد للحزب خلال فعاليات المؤتمر العام اليوم، إذا كانت هناك رغبة في ذلك.

ومن المقرر أن يواصل المؤتمر العام فعاليات يومه الثاني بمناقشة طلبات مقدمة للحزب.

وإضافة إلى اختيار الزعيمة الجديدة للحزب، انتخب نحو ألف مندوب أمس عددا من القيادات الجديدة، بينها خمسة نواب للرئيسة، وحصل رئيس حكومة ولاية هيسن فولكر بوفير على أعلى نسبة في الأصوات 90.09%، بينما حصلت وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين على أدنى نسبة بين النواب الخمسة 57.47% من الأصوات.

وشملت قائمة النواب الجدد وزيرة الزراعة الاتحادية يوليا كلوكنر (86% من الأصوات)، ورئيس حكومة شمال الراين-ويستفاليا أرمين لاشيت (62ر75% من الأصوات)، ووزير الداخلية المحلي بولاية بادن-فورتمبرج توماس شتروبل 59.34%.

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