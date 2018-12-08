تشيلسي قد يضم صفقة وحيدة في يناير

كشف ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي عن حاجة فريقه للتعاقد مع لاعب واحد فقط خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

البلوز حققوا نطلاقة رائعة خلال الموسم الجاري بعدم التعرض للهزيمة خلال 18 مباراة قبل أن يسقطوا أمام توتنام، وتتواصل الهزيمة أمام ولفرهامبتون ليصبحوا قد خسروا مباراتين في أخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وساري تطرق إلى ما يحتاجه فريقه قبل مواجهة مانشستر سيتي يوم السبت في الجولة 16 من المسابقة.

وبسؤاله عن حاجته لإنفاق الأموال من أجل تطوير الفريق، أجاب “ليس دائما، نحتاج للعمل والتطور. نحتاج لفهم أسلوب اللعب”.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: “نحتاج لتغيير العقلية، ليس لأن العقلية القديمة كانت سيئة وإنما لأنها لا تتناسب مع أسلوبنا الحالي، وربما بعد ذلك نحتاج للتعاقد مع لاعب واحد فقط”.

وأضاف “لا يمكنك التفكير في قدرتك على شراء 11 لاعبا جديدا بدون التعرض للمشاكل، حينها ستكون المشاكل نفسها. عليك أن تخلق عقلية جديدة للعب”.

وأوضح “نحتاج لأن نصل إلى 95% من قدراتنا ثم بإمكاننا الحصول على الـ5% الباقين عن طريق لاعب جديد”.

وكشف المدرب الإيطالي عن النصيحة التي قدمها له بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عند قدومه إلى الدوري الإنجليزي مطلع الموسم الجاري.

وأشار إلى “أخبرني أن الموسم الأول صعب للغاية، وبالنسبة له كان مستحيلا تطوير 20 لاعبا في أول مواسمه. قال لي: في الموسم الأول عليك أن تعمل مع 14 أو 15 لاعبا فقط وإما ستكون في مشكلة وستحتاج لوقت أكبر للتطور”.

سيتي يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بفارق 10 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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