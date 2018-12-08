روبيرتسون: صلاح خطف الأضواء مني

في عمر الثالثة عشر، تلقى الطفل أندرو نبأ قاسيا من ناديه سيلتك: لن تستمر معنا لأنك صغير الحجم للغاية ولن تصمد في كرة القدم البريطانية.

بعد 9 سنوات، كان ذاك الطفل يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.. أندي روبيرتسون أثبت للجميع أنه ليس ضئيلا لهذه الدرجة.

اللاعب الاسكتلندي تحدّث في حوار مع صحيفة “ميرور” الإنجليزية، عن الأجواء التي أحاطت بانتقاله من هال سيتي إلى ليفربول بصيف 2018، مشيرا إلى أن محمد صلاح ساهم في عدم الاهتمام كثيرا به حينها.

يقول روبيرتسون: “حضرت من فريق هابط إلى القسم الثاني، ولا أعتقد أن الجماهير شعرت بالإثارة بشأن التعاقد معي بسبب حضور محمد صلاح في نفس سوق الانتقالات. ولكني أردت أن أثبت قدرتي على الظهور بشكل جيد”.

روبيرتسون واجه صعوبات إضافية في أشهره الأولى مع ليفربول، فلم يبدأ سوى مباراتين بالدوري الإنجليزي حتى ديسمبر، قبل أن يستغل إصابة ألبيرتو مورينو ويقفز للمركز الأساسي في الجهة اليسرى حتى نهاية الموسم.

يروي قائد منتخب اسكتلندا مشاعره عن تلك الفترة: “لن أقول أنني شعرت بالشك، ولكني شعرت ببعض الغضب، لأني كنت معتادا على المشاركة أسبوعيا، وفجأة بات الوضع صعبا”.

مضيفا: “كنت متفهما سبب عدم مشاركتي، ولكن هذا لم يجعل الوضع أسهل، ومن ثم أتتني الفرصة أخيرا لإثبات قدراتي للجميع”.

وواصل: “لدي ذكريات رائعة من الموسم الماضي، أحب كل دقيقة خضتها، كل حصة تدريبية، كل مباراة لعبتها”.

كان لاعبا في داندي يونايتد، وفي ظرف 10 أشهر تقريبا تحوّل ليلعب في فريق يصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وينافس على الدوري الإنجليزي: “بعد تجربة سيلتك، قررت ألا أيأس، ولكن هل تخيّلت أنني سأنتقل إلى ليفربول وألعب في دوري أبطال أوروبا وأنافس على الدوري الإنجليزي؟ لا”.

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