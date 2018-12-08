بوكتينيو: لست بحاجة لسماع ما يدور حولي.. المهم أنني سعيد في منزلي

قال ماوريسيو بوكتينيو مدرب توتنام إنه ليس بحاجة لسماع أي أخبار تدور حول رحيله عن صفوف الفريق، مشددا على استمراره مع ديوك لندن.
وصرح بوكتينيو للصحفيين قائلا :”توتنام منحني القيمة، أشعر بالسعادة هنا لأنني أشعر بعرفان لما قمت به من عمل نشعر بذلك هنا”.
وأضاف :”حينما قام دانييل ليفي رئيس النادي بتجديد عقدي لمدة ٥ أعوام، كان ذلك لأنه آمن بنا في تلك الفترة، نحن أفضل من يمكنه إدارة هذا القارب والنادي”.
وتابع :”لست بحاجة للاستماع إلى ما يدور حولي، أهم شيء هو كيف يجعلونك تشعر في منزلك”.
ويحتل توتنام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٣٣ نقطة بفارق ٨ نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.
ويستعد توتنام لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ١٦ من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.
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