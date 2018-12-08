وصول الرئيس الألماني إلى بكين

وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إلى العاصمة الصينية بكين، في ختام زيارته الرسمية للصين.

ومن المقرر أن يجري شتاينماير بعد غد الإثنين محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس وزرائه لي كه تشيانج.

كما من المقرر أن يلتقي الرئيس الألماني فنانين ومثقفين خلال زيارته لبكين.

وكان شتاينماير بدأ جولته في الصين يوم الأربعاء الماضي، حيث زار مدينتي كانتون (جوانزو) وتشنجدو، حيث تحدث عن الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وفي إقليم سيشوان، أعاد شتاينماير للأذهان ذكرى الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة قبل عشرة أعوام وأودى بحياة 70 ألف شخص على الأقل.

وكان شتاينماير زار المنطقة المدمرة عام 2008 عندما كان يشغل منصب وزير خارجية ألمانيا. وتلقت المنطقة في ذلك الحين مساعدات إغاثية ألمانية بقيمة نحو 55 مليون يورو.

وتم الترحيب بشتاينماير في إحدى المدارس التي تم تأسيسها بعد الزلزال بصور تعود إلى زيارته السابقة للمنطقة.

وقال شتاينماير: "إنها ذكرى لوقت عصيب… أنا سعيد بأن زيارتي تتم اليوم في ظل ظروف أفضل بكثير".

واستعلم شتاينماير خلال زيارته لمدينة دوجيانجيان عن نشاط مركز للأبحاث معني بحيوان الباندا، حيث يُجرى هناك تقديم الرعاية الطبية لهذا الحيوان المهدد بالانقراض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا