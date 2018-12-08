إيران تتهم الولايات المتحدة بممارسة “الإرهاب الاقتصادي”

طهران-العنوان

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت الولايات المتحدة بممارسة “إرهاب اقتصادي” ودعا دول عدة مجتمعة في طهران بينها روسيا والصين إلى تشكيل جبهة موحدة ضد الضغوط أو العقوبات الأمريكية.

وقال روحاني متوجهاً إلى رؤساء برلمانات أفغانستان والصين وباكستان وروسيا وتركيا خلال مؤتمر إقليمي في طهران، إن جميع هذه الدول قد تتعرّض لتداعيات الضغوط الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران.

وصرّح روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن “العقوبات الأمريكية غير المنصفة وغير القانونية بحق دولة إيران استهدفت بلدنا في مثال واضح على الإرهاب”.

وتعتبر الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب إيران عدوتها الرئيسية ولا تتوقف عن التحذير من “التهديد” المتزايد الذي تشكله طهران على الشرق الأوسط.

وأعلنت إدارة ترامب في مايو انسحابها بشكل أحادي من الاتفاق حول النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في 2015 بين طهران والقوى العظمى من بينها الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما. وفرضت بعدها عقوبات أميركية على إيران.

وشهدت الهدنة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين اضطرابات من جديد هذا الأسبوع بعد توقيف المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في مدينة فانكوفر بطلب من واشنطن وهي متهمة بالاحتيال للالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على روسيا كانت قد فرضتها بعد ضمّ هذه الأخيرة شبه جزيرة القرم إليها في حين تواجه تركيا هذا العام عقوبات لتوقيفها قسّ أميركي تم الإفراج عنه في وقت لاحق.

وألغى الرئيس الأميركي مساعدات لباكستان تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولار، بعد أن اتهمها بالتساهل في عملية مكافحة المجموعات المسلحة.

ونبه روحاني الاتحاد الأوروبي الذي يحاول الحفاظ على الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي، من أنه سيخسر كثيراً إذا لم تفضِ جهوده للالتفاف على العقوبات الأمريكية، إلى نتيجة.

وقال إنه في حال فشلت هذه الجهود “على الأوروبيين أن يعرفوا أنهم سيضرون بقدرتنا على مكافحة المخدرات والإرهاب”، في إشارة إلى جهود طهران لمكافحة التهريب وخصوصا من أفغانستان.

وأعلنت ايران الأسبوع الماضي أنها لا تستطيع الانتظار “الى ما لا نهاية” لوضع الاتحاد الأوروبي آلية تجارية لمساعدة طهران في بيع نفطها رغم فرض العقوبات الأمريكية. وتعمل بروكسل على انشاء آلية يُفترض أن تسهّل المعاملات المالية وبيع النفط الإيراني.

المصدر-وكالات

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