أرقام ملكية ولا أروع لـ صلاح بعد الثلاثية في مرمى بورنموث

واصل محمد صلاح النجم المصري تألقه بعدما قاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا برباعية نظيفة في شباك بورنموث. سجل ثلاثية ليكتب العديد من الأرقام الرائعة.

سجل محمد صلاح ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى بورنموث ليتقاسم صدارة الهدافين مع بيير أوباميانج مهاجم أرسنال برصيد 10 أهداف لكل منهما. ()

ثلاثية صلاح في مرمى بورنموث رفعت رصيده إلى 44 هدفا في الدوري الإنجليزي بواقع 42 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي.

في مباراة صلاح رقم 16 بالدوري الإنجليزي هذا الموسم ساهم الفرعون المصري في 15 هدفا بتسجيل 10 وصناعة 5 آخرين.

يعتلي صلاح صدارة الهدافين للموسم الحالي بالتساوي مع أوباميانج الذي يلعب أمام هدرسفيلد بنفس الجولة.

وفي خمس مباريات بدوري أبطال أوروبا سجل صلاح هدفين، ليصبح رصيده 13 هدفا هذا الموسم.

رفع صلاح رصيده إلى 42 هدفا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي من المشاركة في 52 مباراة.

وأصبح النجم المصري أسرع لاعب يصل لـ40 هدفا في الدوري الإنجليزي في تاريخ لاعبي ليفربول.

إذ أن ترتيب اللاعبين كالآتي:

– محمد صلاح بعد 52 مباراة

– فرناندو توريس بعد 60 مباراة

– روبي فاولر ومايكل أوين بعد 77 مباراة

– لويس سواريز بعد 78 مباراة.

ساهمت ثلاثية صلاح في صعوده إلى المركز التاسع لهدافين ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 42 هدفا.

تخطى صلاح زميله الحالي روبرتو فيرمينو ولاعب برشلونة الحالي فيليبي كوتينيو وتفصله 3 أهداف فقط لمعادلة أهداف إيان راش.

1- روبي فاولر 128 هدفا

2- ستيفن جيرارد 120 هدفا

3- مايكل أوين 118 هدفا

4- لويس سواريز 69 هدفا

5- فرناندو توريس 65 هدفا

6- ديرك كويت 51 هدفا

7- دانييل ستوريدج 50 هدفا

8- إيان راش 45 هدفا

9- محمد صلاح 42 هدفا

10- ستيف ماكمانمان وفيليبي كوتينيو 41 هدفا

11- روبرتو فيرمينو 40 هدفا

ليلة خاصة ملكية لنجمنا المتألق محمد صلاح الذي وصله لهدفه العاشر في الدوري ليتساوى مع بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال (10 أهداف) على سلم ترتيب هدافي الدوري.

صلاح لم يكتف بالتسجيل مرة أو اثنين بل سجل ثلاث مرات ليصبح أول لاعب في ليفربول يسجل ثلاثية خارج أرضه منذ ثلاثية لويس سواريز في مرمى كارديف سيتي في مارس 2014.

رصيد الريدز ارتفع إلى 42 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت بانتظار نتيجة مانشستر سيتي (41نقطة) مع تشيلسي مساء اليوم.

أما بورنموث فتوقف رصيده عند 23 نقطة بالمركز السادس في انتظار نتائج إيفرتون ويونايتد ليصبح مهددا بالتراجع عدة مراكز.

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