مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0)-(0) هدرسفيلد.. يونايتد (2)-(0) فولام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي.
وتقام في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة 5 مباريات نتابعها معكم بشكل مباشر.
ويلعب أرسنال ضد هدرسفيلد تاون الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي والذي يجلس على مقاعد البدلاء.
أرسنال × هدرسفيلد
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مانشستر يونايتد × فولام
ق 13: جوووووووول الهدف الأول لمانشستر يونايتد عن طريق أشلي يونج
ق 28: جووووووووول ماتا يسجل الثاني
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بيرنلي × برايتون
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كارديف سيتي × ساوثامبتون
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وست هام × كريستال بالاس
ق 6: الهدف الأول لكريستال بالاس عن طريق مكارثار
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