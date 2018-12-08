مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0)-(0) هدرسفيلد.. يونايتد (2)-(0) فولام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي.

وتقام في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة 5 مباريات نتابعها معكم بشكل مباشر.

ويلعب أرسنال ضد هدرسفيلد تاون الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي والذي يجلس على مقاعد البدلاء.

أرسنال × هدرسفيلد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مانشستر يونايتد × فولام

ق 13: جوووووووول الهدف الأول لمانشستر يونايتد عن طريق أشلي يونج

ق 28: جووووووووول ماتا يسجل الثاني

ــــــــــــــــــــــــ

بيرنلي × برايتون

ــــــــــــــــــــــــ

كارديف سيتي × ساوثامبتون

ــــــــــــــــــــــــ

وست هام × كريستال بالاس

ق 6: الهدف الأول لكريستال بالاس عن طريق مكارثار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا