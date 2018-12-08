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مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0)-(0) هدرسفيلد.. يونايتد (2)-(0) فولام

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي.

وتقام في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة 5 مباريات نتابعها معكم بشكل مباشر.

ويلعب أرسنال ضد هدرسفيلد تاون الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي والذي يجلس على مقاعد البدلاء.

أرسنال × هدرسفيلد

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مانشستر يونايتد × فولام

ق 13: جوووووووول الهدف الأول لمانشستر يونايتد عن طريق أشلي يونج

ق 28: جووووووووول ماتا يسجل الثاني

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بيرنلي × برايتون

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كارديف سيتي × ساوثامبتون

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وست هام × كريستال بالاس

ق 6: الهدف الأول لكريستال بالاس عن طريق مكارثار

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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