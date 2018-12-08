صلاح: الثلاثية؟ أريد تحقيق الكثير والكثير.. الفوز في كل المباريات هو الأهم

تحدث محترفنا المصري محمد صلاح عقب تألقه وتسجيله ثلاثية في انتصار ليفربول أمام بورموث برباعية مقابل لا شيء.

وقال صلاح: “عدم قبول الأهداف كان مهما للغاية أمام بورنموث”.

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة “أريد تحقيق الكثير والكثير مع ليفربول. والكل يتوقع مني الكثير أيضا”.

وواصل “توقعاتي عالية للغاية وأرغب في تحقيق المزيد دائما”.

واختار صلاح هدفه الثالث في بورنموث كـ”هو الأجمل. سجلته بهدوء. الهدف كان حيدا”.

وأشار صلاح إلى “الأهم دائما هو تحقيق الانتصارات. نرغب في الانتصار في كل مباراة وتصدر الدوري في النهاية”.

ليلة خاصة ملكية لنجمنا المتألق محمد صلاح الذي وصله لهدفه العاشر في الدوري ليتساوى مع بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال (10 أهداف) على سلم ترتيب هدافي الدوري.

صلاح لم يكتف بالتسجيل مرة أو اثنين بل سجل ثلاث مرات ليصبح أول لاعب في ليفربول يسجل ثلاثية خارج أرضه منذ ثلاثية لويس سواريز في مرمى كارديف سيتي في مارس 2014.

رصيد الريدز ارتفع إلى 42 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت بانتظار نتيجة مانشستر سيتي (41نقطة) مع تشيلسي مساء اليوم.

أما بورنموث فتوقف رصيده عند 23 نقطة بالمركز السادس في انتظار نتائج إيفرتون ويونايتد ليصبح مهددا بالتراجع عدة مراكز.

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