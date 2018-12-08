سان جيرمان ينفي في بيان رسمي نيته بيع مبابي أو نيمار‎

نشر نادي باريس سان جيرمان بيانا رسميا نفى من خلاله نيته بيع الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

وقالت شبكة “سكاي سبوتس” إن النادي الفرنسي نفى تماما استعداده لعقوبات اللعب المالي النظيف ببيع إما نيمار أو مبابي. مشددا على استمرار الثنائي بين صفوفه.

وكتب النادي في بيانه :”إنها مجرد تقارير سخيفة هدفها التسبب في التوتر بين صفوف الفريق، وطلب من الصحف أن تراعي الأمانة، وتساءل حول دوافعها.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية قد نشرت تقريرا في وقت سابق قالت إن سان جيرمان يجهز لخطة احتياطية ببيع إما نيمار أو مبابي لتجنب الوقوع تحت طائلة قواعد اللعب المالي النظيف.

ونشرت صحيفة “دير شبيجل” الألمانية تقارير قالت فيها إن النادي الفرنسي تهرب من العقوبة بمساعدة من جياني إنفانتينو رذيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حاليا ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقا.

وطلب النادي من جماهيره الالتفاف حوله ومساندته في مباراته المقبلة ضد النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد ٨ نقاط بفارق نقطة عن نابولي، ومباراته المقبلة حاسمة للغاية في شأن تأهله للدور القادم.

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