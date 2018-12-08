استمرار التظاهرات في فرنسا واعتقال 700 من صفوف المتظاهرين

باريس 08 ديسمبر 2018 (وال) – تجدد مظاهرات ماعرف بحركة السترات الصفراء اليوم السبت في أنحاء فرنسا.

في حين أعلن وزير فرنسى أن 31 ألفا من حركة “السترات الصفراء” يتظاهرون فى أنحاء البلاد، وأن 700 شخصا تم اعتقالهم.

هذا وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع واعتقلت المئات فى باريس اليوم السبت، بينما أغلقت أبرز معالم العاصمة مع خروج التظاهرات التى نظمتها حركة “السترات الصفراء” ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأطلق الغاز المسيل للدموع وسط هتافات “ماكرون، تنحى” قرب جادة الشانزليزيه، التى شهدت السبت الماضي أسوأ أعمال شغب فى باريس منذ عقود.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، اليوم السبت، إن أنفاس المواطنين والحكومة -على حد سواء- محبوسة منذ مساء الجمعة، حيث أن تتجدد أعمال الشغب للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضحت أن أهم ما يميز يوم السبت في العاصمة الفرنسية هو التعبئة الشاملة من طرف السلطات الأمنية والحكومة لتجنب تكرار أحداث الفوضى، التي خلفت خسائر مادية جسيمة.

وكان متظاهرو “السترات الصفراء” قد عمدوا، السبت الماضي، إلى استخدام الوقود والمواد الكيماوية لإشعال النيران في الشوارع وعدد من المحلات التجارية والسيارات، وهو ما تخشى السلطات تكراره اليوم.

ومن جهتها رفعت المستشفيات هي الأخرى درجة يقظة أجهزتها وعناصرها استعدادا لاستقبال عدد كبير من المصابين الذين بلغ عددهم المئات، السبت الماضي.( وال – باريس) س ع

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