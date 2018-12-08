اعتقال 100 محتج في مظاهرات السترات الصفراء في بلجيكا

اعتقل نحو 100 شخص اليوم في بروكسل خلال مظاهرة "للسترات الصفراء" ضمت 400 محتج.

وقالت إلسي فان دي كيير، متحدثة باسم شرطة بروكسل وإحدى ضواحيها إيكسل، لوكالة فرانس برس:"تم توقيف نحو 100 شخص بعد عمليات التدقيق التي أجريناها بشكل وقائي".

وألقى متظاهرون مقذوفات على قوات الأمن قرب الحيّ الذي تقع فيه مقار الهيئات الأوروبية والذي أغلق بشكل كامل أمام السيارات والمارة، لكن الوضع عاد إلى الهدوء بعد الاعتقالات.

وتجمع المتظاهرون بعد الظهر في شارع يحيط بوسط بروكسل التاريخي.

وبحسب وكالة الأنباء البلجيكية (بيلغا)، أغلق بعض محتجي "السترات الصفراء" الطريق السريعة في اتجاه مدينة ريكيم الواقعة في فلاندر الغربية قرب الحدود مع فرنسا.

وأضافت الوكالة أن حاجزاً وُضع في وقت مبكر صباحاً على طريق سريعة أخرى قريبة من الحدود الفرنسية البلجيكية.

وامتد تحرّك "السترات الصفراء" الذي بدأ في فرنسا، إلى بلجيكا وخصوصاً إلى منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية.

وفي 30 نوفمبر، تظاهر 300 شخص في بروكسل حيث أحرقت آليتان للشرطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا