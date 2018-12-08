بالفيديو – بتسعة لاعبين.. كالياري يعود من التأخر بهدفين ويتعادل مع روما 2/2 في 6 دقائق

تسعة لاعبين فقط، يكفون لتحقيق عودة رائعة من كالياري أمام روما، تخرجهم بنقطة من اللقاء.

تعادل روما مع مضيفه كالياري بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

تقدم روما في الدقيقة الـ14 عن طريق بريات كريستاني. عرضية من فلورينزي أخرجها الدفاع، وقابلها كريستانتي بتصويبة أرضية يسارية في المرمى.

وأضاف أليكساندر كولاروف الهدف الثاني في الدقيقة الـ41 من كرة ثابتة، لينتهي الشوط الأول بتقدم روما بهدفين مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني استمر تقدم روما، حتى وصلنا للدقيقة الـ84، والتي حملت الهدف الأول لكالياري من ركنية، تابعها أرتور يونيتا برأسية في المرمى.

وأشهر حكم اللقاء بطاقته الحمراء في وجه لاعبا كالياري لوكا تشيبيتلي، وداريو سيرنا في الدقيقتين الـ88 والـ94.

ولم تنته المباراة هنا، فسجل ماركو ساو هدف التعادل القاتل في الدقيقة الـ96، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد روما للنقطة الـ21 في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد كالياري للنقطة الـ17 في المركز الـ13.

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