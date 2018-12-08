جوارديولا: لعبنا ضد تشيلسي أفضل من مباريات عديدة فزنا بها

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن فريقه قدم أداءً جيدا جدا أمام تشيلسي على الرغم من الخسارة.

تشيلسي انتصر على مانشستر سيتي بثنائية مقابل لا شيء في قمة الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

خسارة هي الأولى لمانشستر سيتي هذا الموسم، ليترك ليفربول وحيدا في الصدارة بفارق نقطة.

وقال بيب: “لعبنا بطريقة مذهلة في الشوط الأول. الفرص كانت قليلة للغاية لـ تشيلسي ولكنهم نجحوا في التسجيل”.

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة “لعبنا اليوم بطريقة أفضل من مباريات عديدة فزنا بها”.

وواصل “نحن نحاول أن نكون الأبطال. الكل يحاول هزيمتنا والآن علينا التعافي من أجل دوري أبطال أوروبا”.

وتابع “مازال هناك العديد من النقاط والعديد من المباريات التي سنلعبها في الدوري. علينا أن نكون متماسكين”.

وأكمل حديثه قائلا: “تشيلسي فريق جيد ويمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين ولكننا ظهرنا بشكل مذهل في الشوط الأول وبشكل عام ظهرنا بشكل رائع في المباراة”.

وأشار “لا أندم على أي شيء. جئنا لتحقيق الانتصار وخلقنا العديد من الفرص وتشيلسي سجل من كرة واحدة في الشوط الأول وهذا يحدث في كرة القدم”.

وأتم “دائما ما نأخد الدروس من الانتصارات وكذلك من الهزائم”.

وبعد مرور 15 مباراة في الدوري هذا الموسم دون هزيمة تعرض حامل لقب البريميرليج مانشستر سيتي للخسارة الأولى أمام تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج. ليترك صدارة الدوري لليفربول.

بهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 41 وتراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف ليفربول المتصدر بـ42 نقطة والذي فاز في الجولة ذاتها على بورنموث برباعية دون رد.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 34 ليصل إلى المركز الثالث بالتساوي في النقاط مع أرسنال متفوقا عليه بفارق الأهداف فقط.

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