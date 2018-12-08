ساري: ليس من السهل على الإطلاق الفوز على جوارديولا.. استحقينا ذلك

بسعادة كبيرة لا توصف، تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي عقب الانتصار أمام مانشستر سيتي، مشيرا إلى “ليس سهلا على الإطلاق فعل ذلك”.

تشيلسي انتصر على مانشستر سيتي بثنائية مقابل لا شيء في قمة الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

خسارة هي الأولى لمانشستر سيتي هذا الموسم، ليترك ليفربول وحيدا في الصدارة بفارق نقطة.

وقال ساري: “أنا سعيد للغاية بهذا الانتصار. سبب سعادتي الكبرى هو أنه ليس سهلا على الإطلاق الفوز على بيب جوارديولا ومانشستر سيتي”.

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة “سعيد للغاية بعقلية وقتالية الفريق اليوم أمام سيتي. المواجهة كانت صعبة للغاية”.

وواصل “لعبنا في مستوى جيد جدا وقاتلنا حتى الآن. لعبنا بشكل جيد جدا مع بداية الشوط الثاني وحتى النهاية. استحقينا الانتصار”.

وأكمل حديثه قائلا: “على لاعبي تشيلسي الاستمرار على ذلك. واجهنا بعض المشاكل في أول نصف ساعة لأن إيدين هازارد كان يلعب كمهاجم صريح لأول مرة”.

وتابع “أعتقد أن هازارد عان في أول 20 دقيقة. لعب بشكل جيد جدا وكان يستحق التسجيل. أنا سعيد للغاية بما قدمه في أول ظهور له في هذا المركز – كمهاجم وهمي –”.

وبعد مرور 15 مباراة في الدوري هذا الموسم دون هزيمة تعرض حامل لقب البريميرليج مانشستر سيتي للخسارة الأولى أمام تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج. ليترك صدارة الدوري لليفربول.

بهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 41 وتراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف ليفربول المتصدر بـ42 نقطة والذي فاز في الجولة ذاتها على بورنموث برباعية دون رد.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 34 ليصل إلى المركز الثالث بالتساوي في النقاط مع أرسنال متفوقا عليه بفارق الأهداف فقط.

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