أنشيلوتي مازحا: أتمنى أن يكون صلاح قد أخرج كل ما لديه أمام بورنموث

يتمنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي ألا يكون محترفنا المصري محمد صلاح في يومه عندما يلعب الفريق الإيطالي أمام ليفربول.

ليفربول يستعد لمواجهة نابولي يوم الثلاثاء في قمة نارية حاسمة لبطاقة التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي عن المباراة: “سنذهب إلى ليفربول لتقديم أداءً مشابها لما قدمناه أمام باريس سان جيرمان”.

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة فوتبول إيطاليا “لن نعتمد على الدفاع فقط أمام ليفربول. سنلعب بأسلوبنا الخاص”.

، قال أنشيلوتي مازحا “أتمنى أن يكون صلاح قد أخرج كل ما لديه اليوم ليكون بلا طاقة أمامنا”.

وتابع “لا يهمنا إن كنا نحتاج للتعادل أو الخسارة بفارق هدف فقط أمام ليفربول لكي نتأهل، سنلعب على الفوز فقط. سنحاول استغلال كل الفرص والوصول لدور الـ 16 من ملعب أنفيلد”.

وأكمل حديثه قائلا: “علينا أن نكون هادئين ومتحمسين وفي كامل تركيزنا. اللاعبون على ما يرام ووضعهم البدني في أفضل حال”.

وأشار “سعيد للغاية بعودتي من جديد إلى أنفيلد. الأجواء رائعة هناك والملعب يعد من أجمل ملاعب العالم بعد ملعب سان باولو”.

نابولي في صدارة المجموعة الثالثة في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط من 5 مباريات. ليفربول في المركز الثالث برصيد 6 نقاط بينما باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

باريس سان جيرمان سيلعب على الانتصار أمام ريد ستار من أجل الوصول لدور الـ 16 دون النظر لنتيجة مواجهة نابولي وليفربول.

ليلة خاصة ملكية لنجمنا المتألق محمد صلاح الذي وصله لهدفه العاشر في الدوري ليتساوى مع بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال (10 أهداف) على سلم ترتيب هدافي الدوري.

صلاح لم يكتف بالتسجيل مرة أو اثنين بل سجل ثلاث مرات ليصبح أول لاعب في ليفربول يسجل ثلاثية خارج أرضه منذ ثلاثية لويس سواريز في مرمى كارديف سيتي في مارس 2014.

رصيد الريدز ارتفع إلى 42 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت بانتظار نتيجة مانشستر سيتي (41نقطة) مع تشيلسي مساء اليوم.

أما بورنموث فتوقف رصيده عند 23 نقطة بالمركز السادس في انتظار نتائج إيفرتون ويونايتد ليصبح مهددا بالتراجع عدة مراكز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا