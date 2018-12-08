السفيرة نميرة نجم تناقش انتقادات الاتحاد الإفريقي لبعض إجراءات الجنائية الدولية مع أحد مسئوليها

التقت السفيرة نميرة نجم، المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي، بأو غون كوون، رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على هامش الدورة السابعة عشرة للجمعية ASP في لاهاي.

وطلب الرئيس القادم للدورات من السابعة عشرة إلى التاسعة عشرة لمؤتمر آسيا، الاجتماع مع السفير نجم، للاستماع إلى آرائها بشأن أفضل نهج للتعامل مع انتقادات الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية الأطراف بشأن بعض إجراءات المحكمة.

وأوضح المستشار القانوني لرئيس الجمعية، أنها لاحظت أن الدول، لا سيما الدول الإفريقية التي حاولت إدراج قضايا في إطار إجراءات المحكمة، لم تحصل على أي دعم من جمعية الدول الأطراف، مما أدى إلى تصاعد المخاوف إلى نقطة الانسحاب والتهديد بالانسحاب بعض الدول من النظام الأساسي.

وأكدت "نجم"، ضرورة قيام الجمعية بالنظر فى الاهتمامات الخاصة بالدول المعترضة على معالجة المحكمة لعدد من الأمور، ومنها حصانة رؤساء الدول ﻣن أﺟل تجنب ﺗﮐرار ﻧﻔس اﻟﺧطﺎب.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على النظر في مجالات التعاون الممكنة بين الاتحاد الإفريقي والمحكمة الجنائية الدولية.

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