بالفيديو – توتنام ينتصر على ليستر ويرفض ترك المركز الثالث لـ تشيلسي وأرسنال

انتصر توتنام بثنائية مقابل لا شيء أمام ليستر سيتي في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

المتألق هيونج سون سجل أولا لتوتنام قبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الأول بتسديدة ولا أروع هزت شباك كاسبر شمايكل.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 58، سجل ديلي آلي هدف تأمين انتصار توتنام الـ 12 في الدوري.

توتنام انتصر للمرة الثانية على التوالي وللمرة الـ 12 في الدوري ليبقى الفريق الوحيد بلا أي تعادل في المسابقة الإنجليزية.

أرسنال انتصر على هدرسفيلد ليصل للنقطة 34 والمركز الثالث. تشيلسي أسقط مانشستر سيتي ليصل للنقطة 34 في نفس المركز، ولكن توتنام رفض أن يترك الثنائي اللندني ثالثا على سلم الترتيب.

ووصل توتنام للنقطة 36 متخطيا أرسنال وتشيلسي في المركز الثالث خلف مانشستر سيتي صاحب الـ 41 نقطة.

بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 22 في المركز التاسع.

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