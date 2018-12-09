بالفيديو – ليلة من ليالي ميسي الساحرة.. برشلونة يؤمم كتالونيا برباعية في إسبانيول

لا يوجد في كتالونيا سوى برشلونة طالما أن ليونيل ميسي على أرض الملعب. برشلونة يهزم إسبانيول على أرضه.

فاز برشلونة على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

















16 دقيقة فقط مرت من اللقاء، حتى سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لبرشلونة وعلى طريقته الخاصة من ضربة ثابتة في المقص الأيسر لدييجو لوبيز.

وفي الدقيقة الـ25، أضاف برشلونة هدفا ثانيا عن طريق عثمان ديمبيلي. تمريرة ساحرة من ليونيل ميسي، إلى ديمبيلي الذي يسدد R2 في المقص الأيسر لدييجو لوبيز أيضا.

كاد برشلونة يضيف الهدف الثالث في الدقيقة الـ35. بينية من ميسي إلى لويز سواريز الذي سدد من لمسة واحدة في القائم الأيسر.

ومرة أخرى في الدقيقة الـ36، عرضية من ديمبيلي، قابلها إيفان راكيتيتش برأسية تصدى لها دييجو لوبيز، وارتدت الكرة إلى ميسي الذي تابعها برأسية تصدى لها لوبيز مجددا بمساعدة القائم.

لويز سواريز أنهى سلسلة إهدار الفرص، وفي الدقيقة الـ44 أضاف الهدف الثالث من مجهود فردي، توغل بالكرة من خلاله على الجهة اليسرى حتى دخل منطقة الست ياردات، وسدد الكرة بين قدمي الحارس مسجلا الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية.

الشوط الثاني

شارك ليو بابتيستاو في صفوف إسبانيول في الدقيقة الـ59 بدلا من هيرنان بيريز، وتبعه دخول سيرجيو جارسيا بدلا من أوسكار ميليندو في الدقيقة الـ63.

وكلمة السر دائما ميسي. وميسي مرر كرة إلى ديمبيلي، والذي بدورها أعادلها لليونيل، لكن ميسي سدد بيمناه في جسد دييجو لوبيز هذه المرة.

ولم يتعلم لاعبو إسبانيول الدرس جيدا، فارتكبوا خطأ على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ65. ولأن ليونيل ميسي لا يرحم، فسجل منها الهدف الرابع وبنفس الطريق وفي المقص الأيسر أيضا لمرمى دييجو لوبيز. هدف أجبر جماهير إسبانيول على مغادرة الملعب مبديين امتعاضهم بسبب الأداء.

وبعد أن اطمأن إرنستو فالفيردي للنتيجة، شارك فيليبي كوتينيو في الدقيقة الـ68 بدلا من عثمان ديمبيلي.

لاعبو إسبانيول حاولوا العودة في اللقاء، وبالفعل سجل أوسكار دوارتي هدفا في الدقيقة الـ72 من كرة ثابتة نفذت داخل منطقة الجزاء، وقابلها في المرمى. لكن حكم الفيديو كان سباقا وألغى الهدف بداعي التسلل.

ومرة أخرى سدد فيكتور سانشيز رأسية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ79، لكن الكرة مرت فوق المرمى.

وأجرى فالفيريدي تبديلا ثانيا بدخول منير الحدادي بدلا من لويس سواريز في الدقيقة الـ79، ثم دخل دينيس سواريز بدلا من إيفان راكيتيتش في الدقيقة الـ82.

محاولات إسبانيول استمرت، وسدد ليو بابتيستاو كرة ساقطة في الدقيقة الـ85، لكنها مرت بجانب القائم بقليل.

واخترق مارك روكا الجانب الأيسر في الدقيقة الـ90، ثم أرسل عرضية، قابلها بورخا إيجليسياس بتصويبة منعها الدفاع في اللحظة الأخيرة.

وتعرض أرتورو فيدال لإصابة في الركبة بعدما دهسه كليمونت لينجوليه بالخطأ، ليتلقى العلاج ويدخل الملعب مرة أخرى، وينتهي اللقاء بفوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

فوز برشلونة رفع رصيده للنقطة الـ31 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند النقطة الـ21 في المركز الثامن.

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