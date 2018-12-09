مواجهات بين معارضي اتفاق الأمم المتحدة العالمي للهجرة ومؤيديه أمام البرلمان الكندي

وقعت أمس، السبت، مواجهة أمام البرلمان الكندي بين متظاهرين يمينيين يعارضون انضمام كندا إلى اتفاق دولي للأمم المتحدة ينظّم الهجرة في العالم، وآخرين من مؤيدي الهجرة والاتفاق.

وتبادل ما يقدّر بـ200 متظاهر ينتمون إلى جماعات يمينية متطرفة الإهانات والشتائم البذيئة مع نحو 100 شخص من المناوئين لهم في حديقة تغطيها الثلوج وسط البرد القارس، ما أدى الى اعتقال شخص واحد.

واندلعت المشاجرات مباشرة مع وصول المتظاهرين إلى باحة البرلمان، لكن شرطة مكافحة الشغب عملت بسرعة على الفصل بين الجانبين.

وما إن بدأ اليمينيون يهتفون "ارفضوا اتفاق الهجرة"، حتى طغت هتافات مقابلة تقول لهم "العار"، و"نرحب بالمهاجرين وليذهب العنصريون من حيث أتوا".

وقال المتحدث باسم المتظاهرين المعارضين لاتفاق الهجرة، سيلفان بروييت، إن اتفاقية الأمم المتحدة تهدد بتقويض سياسات الهجرة السيادية، وهي وجهة نظر عبّر عنها أيضا زعيم حزب المحافظين المعارض، أندرو شير، وسياسيون محافظون في دول أخرى، لكن مؤيدي الهجرة يرفضون هذه الفكرة بالمطلق.

وقال بروييت "تأسست كندا على الهجرة. تعلمنا أن نعيش معا ووجدنا طريقة لفعل ذلك بشكل جيد، لذلك لا نحتاج إلى اتفاق للهجرة من الأمم المتحدة يرشدنا إلى ما يتوجب علينا فعله ويغّير نظاما يعمل بشكل جيد".

ومن المقرر أن يتم اعتماد الاتفاق غير الملزم بشكل رسمي خلال مؤتمر مراكش في المغرب بين 10 و11 ديسمبر.

ويضع الاتفاق 23 هدفاً لفتح باب الهجرة القانونية والآمنة، إضافة إلى إدارة تدفق المهاجرين بشكل أفضل، خاصة مع ارتفاع عدد المهاجرين في العالم إلى 250 مليون شخص، أو ثلاثة بالمائة من سكان الأرض.

ومن بين مبادئ الاتفاق حماية حقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بالأطفال، ومساعدة البلدان على التعامل مع الهجرة وتبادل الخبرات بما يؤدي إلى تحسين عمليات الإدماج.

وانسحبت الولايات المتحدة من المحادثات بشأن الاتفاق في ديسمبر الماضي، كما رفضته عدة دول منها المجر والنمسا وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا وأستراليا.

وتحولت الهجرة إلى أكثر القضايا استقطابا في كندا، حيث تضاعف عدد طلبات اللجوء العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

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