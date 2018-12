أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء السبت، عن مؤشرات إيجابية للتنمية الاقتصادية في البلاد، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي المقام حاليًا في مدينة شرم الشيخ.

بمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، وألفي شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة.

وأشار السيسي إلى تكليف مؤسسات الدولة لتأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في مصر، بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة، وإعداد منهج متكامل فى تأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.

ودعا الرئيس المصري إلى تأسيس صندوق تمويل عربي أفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربى وأفريقيا، معلنًا عن إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصري وأفريقي، كمطوري تطبيقات إلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى تأسيس وتمويل أكثر من 50 شركة ناشئة في مختلف المجالات خلال العام الجاري، في إطار برنامج ريادة الأعمال، وهي تشارك في المؤتمر الحالي.

وأيضًا أعلن السيسي عن إطلاق مسابقة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لاختيار 100 شركة ناشئة للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018، في إطار مستهدف لعرض عدد من الشركات أفكارها أمام المستثمرين الأفارقة والعرب المشاركين في المؤتمر.

وأشار إلى إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب، وتأسيس مركز “فكرتك شركتك” لدعم ريادة الأعمال، وهو أول مركز خدمي حكومي لدعم المستثمرين.

وقال الرئيس المصري إن “القارة الأفريقية هي مستقبل الاقتصاد العالمي”، داعيًا مجتمع الأعمال الدولي للتوجه صوب القارة السمراء، مؤكدًا في هذا الصدد، أن بلاده تقوم بعدة إجراءات لدعم رواد الأعمال من الشباب.

وأعلنت في وقت سابق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، عن مؤشرات اقتصادية إيجابية في النصف الأول من العام الجاري، من بينها ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 24%، وصعودها 45 مركزًا عالميًا فى مجال الابتكار، و15 مركزًا فى البنية الأساسية بفضل المشروعات القومية، كما قفزت 6 مراكز عالمًيا على مستوى التنافسية الدولية، لتحتل المركز 24 عالميًا فى حجم السوق وزيادة 4 مراكز فى سوق العمل.

The post السيسي.. ندعوا لتأسيس صندوق تمويل عربي أفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا