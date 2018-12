أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، أن كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، سيترك منصبه بحلول نهاية هذا العام.

ووصف ترامب الجنرال السابق بمشاة البحرية الأمريكية بأنه “كان مساعدًا مخلصًا خلال توليه منصبه”.

