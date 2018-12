الحوثيين.. نُطالب بتمثيل السعودية والإمارات في المفاوضات

طالب وفد ميليشيات الحوثيين، يوم السبت، بتمثيل السعودية والإمارات، على طاولة مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في السويد، من أجل إيقاف القتال في اليمن.

وجاء ذلك خلال تصريح صحفي، لعضو الوفد الحوثي المفاوض، سليم المغلس.

وزعم المغلس أن “إيقاف القتال أو التهدئة سواء في محافظتي تعز أو الحديدة، أو غيرهما، يحتاج إلى تمثيل السعودية والإمارات على الطاولة”.

وادَّعى أن وفده المفاوض سيلجأ إلى “الحديث مع المجتمع الدولي للضغط على السعودية والإمارات لجلبهما إلى طاولة المشاورات”.

وتواصلت المشاورات اليمنية، لليوم الثالث، في العاصمة السويدية ستوكهولم، برعاية الأمم المتحدة.

