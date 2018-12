في ذكرى يوم الطالب الجامعي.. جامعات إيران تشهد احتجاجات متنامية

أفادت مواقع إخبارية في إيران، بأن صدامات وقعت، اليوم السبت، بين متظاهرين ينتمون للتيار الإصلاحي وآخرين من التيار المتشدد؛ بسبب شعارات ضد النظام تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

يذكر إن هذه “صدامات وقعت بين متظاهرين من طلاب جامعة أمير كبير بالعاصمة طهران؛ بسبب شعارات رفعها الطلاب الذين ينتمون للتيار الإصلاحي ضد النظام؛ بسبب سوء الأوضاع والمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، بينهم زعيما المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي”. ونقل عن أحد المتظاهرين قال إن المواجهات اندلعت ضد الطلاب الذين ينتمون للتيار الإصلاحي؛ بسبب رفع شعارات تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين، قائلًا: إن ذلك “خط أحمر لا يمكن تجاوزه”. وأحيا طلبة عدد من الجامعات ذكرى يوم الطالب الجامعي، حيث شهدت معظم الجامعات فعاليات طلابية تطالب بتحسين الظروف السياسية والاقتصادية والتعليمية. وكانت جامعة أمير كبير بالعاصمة طهران، التي تعد واحدة من أهم الجامعات في البلاد، شهدت الثلاثاء الماضي، احتجاجات ضد الحكومة والنظام؛ بسبب “البيئة الأمنية المفروضة على الجامعيين وسبل العيش والأوضاع الاقتصادية في البلاد”، فيما هتف المتظاهرون ضد تدخل قوات الباسيج، الذراع العسكري للحرس الثوري، في شؤون الجامعات. وهتف المتظاهرون ضد قوات الباسيج، قائلين: “أيها الباسيجي، الدبابة لم تعد تعمل”، في إشارة منهم إلى الإجراءات القمعية التي يقوم بها طلاب ينتمون لقوات الباسيج في الجامعات.

