انطلاق فعاليات مؤتمر للمناخ جنوب بولندا

بدأ ممثلو نحو 190 دولة من مختلف أنحاء العالم، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر في جنوب بولندا يهدف إلى الحد من آثار التغير المناخى فى العالم.

ويذكر أن المؤتمر الذى يستغرق أسبوعين ويعقد تحت شعار ” فنتحرك من أجل حماية المناخ ” يشارك فيه ايضا العشرات من المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن البيئة والمناخ في العالم.

بالإضافة إلى نشطاء من مختلف أنحاء الكرة الأرضية تجمعوا في الميدان الرئيسى لمدينة “كاتويس” التى يعقد بها المؤتمر رافعين شعارات “اليقظة”، و “الوقت قد حان لحماية أوطاننا” كما رفعوا أيضًا لافتات كتب عليها “فلندافع عن حقوقنا في المياه والأرض والغذاء”، فيما قامت قوات الشرطة البولندية بفرض حراسة أمنية مشددة حولهم.

