«السترات الصفراء» تصل اسبانيا

سيطرت الشرطة الإسبانية على الطرق الرئيسية ببرشلونة بعد أن قام مجموعة من الانفصاليين المتشددين بمظاهرة أدت إلى تعطيل حركة المرور في وسط برشلونة لعدة ساعات.

ويبدو أن فيروس مظاهرات أصحاب السترات الخاصة بدأ في الانتشار داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت المظاهرة بحوالي ثلاثمائة شخص حتى وصلت قبل أن تسيطر عليها الشرطة الاسبانية إلى خمسمائة متظاهر يرتدون السترات الصفراء على غرار حركة “السترات الصفراء” في فرنسا، وقاموا بتعطيل حركة المرور للمحور الرئيسي لمنطقة باسي دي جراسيا.

وأعلن المتظاهرون إضرابهم عن الطعام حتى يتم الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين منذ شهر أكتوبر العام الماضي، مطالبين باستقالة وزير الداخلية مايكل بوخ، في خطوة مماثلة لما يحدث في فرنسا.

