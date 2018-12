تركيا رفضت طلب سعودي بشأن تبادل الادلة في قضية خاشقجي

النائب العام التركي رفض طلباً لنظيره السعودي، سعود المعجب، بشأن قضية الصحفي جمال خاشقي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

ونقل إن “النائب العام الشيخ سعود المعجب طلب مرات عدة من نظيره التركي توقيع اتفاق بين البلدين لتبادل الأدلة بشكل كامل في قضية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول”.

مشيراً أن “الجانب التركي لا يزال يرفض حتى الآن توقيع هذا الاتفاق، ما يثير العديد من الأسئلة حول مدى جدية أنقرة في المضي قدماً بالتحقيقات في هذه القضية.

