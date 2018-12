في ثاني رد فعل من الصين بعد توقيف المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو، استدعت الخارجية الصينية السبت السفير الكندي لديها للاحتجاج على التوقيف. واعتبر نائب وزير الخارجية الصيني أن من “المنحط وغير المعقول” توقيف وانتشو. وتواجه المديرة المالية لهواوي تهماً أميركية مرتبطة بالقيام بأعمال تجارية للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران. وتم توقيف مينغ وانتشو (46 عاما) في مدينة فانكوفر خلال تبديلها لطائرتها في كندا أثناء توجهها في رحلة من هونغ كونغ إلى المكسيك، ما أدى إلى عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد توافقهما على هدنة في حربهما التجارية.

واستدعى يوشينغ السفير الكندي جون مكالوم احتجاجاً على توقيف مينغ وطالب اوتاوا بإطلاق سراح مواطنته فورا أو مواجهة “تداعيات خطيرة سيكون الجانب الكندي مسؤولا عنها”. وتقول الصين إن مينغ ابنة مؤسس هواوي رن زتشنغفي المهندس السابق في جيش التحرير الشعبي الصيني، لم ترتكب أي مخالفات لا في كندا ولا في الولايات المتحدة. وستبقى مينغ محتجزة حتى الإثنين على الأقل حين ستقرر محكمة ما إذا كانت ستسمح بإطلاق سراحها بكفالة أم لا.

The post تصعيد صيني بعد توقيف مسؤولة هواوي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا