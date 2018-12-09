تصعيد صيني بعد توقيف مسؤولة هواوي

في ثاني رد فعل من الصين بعد توقيف المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو، استدعت الخارجية الصينية السبت السفير الكندي لديها للاحتجاج على التوقيف.

واعتبر نائب وزير الخارجية الصيني أن من “المنحط وغير المعقول” توقيف وانتشو.

وتواجه المديرة المالية لهواوي تهماً أميركية مرتبطة بالقيام بأعمال تجارية للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران.

وتم توقيف مينغ وانتشو (46 عاما) في مدينة فانكوفر خلال تبديلها لطائرتها في كندا أثناء توجهها في رحلة من هونغ كونغ إلى المكسيك، ما أدى إلى عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد توافقهما على هدنة في حربهما التجارية.