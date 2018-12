ما رأي ترامب في احتجاجات العاصمة الفرنسية؟

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت بالتعليق على الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس وتخوضها جماعة السترات الصفراء.

حيث غرد ترامب على صفحته في تويتر قائلاً:

“اتفاق باريس للمناخ لا يعمل كثيراً لصالح باريس بدليل الاحتجاجات وأعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا، الناس لا يريدون أن يدفعوا مبالغ كبيرة من المال، خاصة لدول العالم الثالث التي تدار بطريقة تثير الشكوك، بحجة حماية البيئة، يهتفون “نريد ترامب!” أحب فرنسا!”.

هذا وكان محتجو السترات الصفراء قد تجمهروا أمس السبت في قلب العاصمة باريس بعد صدامات مع الشرطة واعتقالات وصلت إلى أكثر من 1000 متظاهر.

