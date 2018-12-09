ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 9 ديسمبر 2018، الساعة 10:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.960 دينار
|4.940 دينار
|اليورو
|5.510 دينار
|5.430 دينار
|الجنية الاسترليني
|6.180 دينار
|6.100 دينار
|الليرة التركية
|0.920 دينار
|0.840 دينار
|الدينار التونسي
|1.650 دينار
|1.570 دينار
|الجنية المصري
|0.274 دينار
|0.268 دينار
|الدولار الكندي
|3.820 دينار
|3.740 دينار
|الدينار الاردني
|6.800 دينار
|6.720 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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