ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 9 ديسمبر 2018، الساعة 10:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.960 دينار 4.940 دينار اليورو 5.510 دينار 5.430 دينار الجنية الاسترليني 6.180 دينار 6.100 دينار الليرة التركية 0.920 دينار 0.840 دينار الدينار التونسي 1.650 دينار 1.570 دينار الجنية المصري 0.274 دينار 0.268 دينار الدولار الكندي 3.820 دينار 3.740 دينار الدينار الاردني 6.800 دينار 6.720 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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