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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 9 ديسمبر 2018

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 9 ديسمبر 2018، الساعة 10:00 القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.960 دينار 4.940 دينار
اليورو 5.510 دينار 5.430 دينار
الجنية الاسترليني 6.180 دينار 6.100 دينار
الليرة التركية 0.920 دينار 0.840 دينار
الدينار التونسي 1.650 دينار 1.570 دينار
الجنية المصري 0.274 دينار 0.268 دينار
الدولار الكندي 3.820 دينار 3.740 دينار
الدينار الاردني 6.800 دينار 6.720 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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