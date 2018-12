بعد دعوة الملك سلمان.. هل ستحضر قطر قمة مجلس التعاون الخليجي؟

تنطلق اليوم الأحد أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج التاسعة والثلاثين في العاصمة السعودية الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حيث تبحث الجلسات عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

هذا وسينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.

كما يبحث مجلس التعاون أيضا آخر التطورات السياسية الاقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد تسلم رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد لعزيز تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولازال من الغير المعروف حتى الآن ما إذا كان سيحضر الوفد القطري إلى القمة.

