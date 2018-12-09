فالفيردي: نتائج الكرة الذهبية صادمة.. ونكزة خفية لريال مدريد

أشاد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بفريقه بعد الفوز على إسبانيول 4-0 في دربي كتالونيا أمس السبت.

برشلونة واصل تربعه على صدارة الدوري الإسباني، وتخطى جاره دون عناء، والمدرب الباسكي أظهر امتنانه لما قدّمه لاعبيه.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي: “كانت مباراة جيدة، أدركنا مسبقا لخطورة المنافس، أردنا إحكام السيطرة على المباراة، وتمكّنا من ذلك، مع تفوقنا بثلاثة أهداف دون رد في نهاية الشوط الأول، كانت الأمور قد اتضحت، وبعد الاستراحة كانت الإثارة أقل”.

هل الشوط الأول أمام إسبانيول هو الأفضل لبرشلونة في الدوري هذا الموسم؟

فالفيردي لا يتفق: “لا أعتقد أنها كانت أفضل 45 دقيقة للفريق، فقد لعبنا جيدا أمام ريال مدريد كذلك. ولكن الدربي مباراة مميزة دائما. يتبقى لنا العديد من المباريات في الدوري، ونطمح لأن نظهر بشكل قوي خارج ملعبها”.

وأشاد فالفيردي بنجمه ليونيل ميسي الذي سجّل هدفين رائعين من ركلتين حرتين مباشرتين: “ميسي كان خارقا، من الصادم أنه لم يكن في القائمة النهائية للفوز بالكرة الذهبية. نحن سعداء بتواجده معنا”.

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مطارده إشبيلية.

اقرأ أيضا:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا